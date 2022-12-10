Эллер: удивлены, что у Овечкина всего 52 гола в пустые. По ощущениям должно быть больше

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер прокомментировал гол в пустые ворота российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Сиэтлом» (4:1). Россиянин достиг отметки в 52 гола за карьеру в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.

«Мы все были удивлены, что у Овечкина всего лишь 52 гола в пустые ворота за карьеру. По ощущениям должно быть больше. Но, знаете, забивалы забивают разными способами. Надо быть в нужном месте в нужный момент», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.

Для Овечкина этот гол стал 500-м в равных составах. Больше, чем у россиянина, таких голов только у Яромира Ягра (538), Горди Хоу (566) и Уэйна Гретцки (617).