Шестёркин — о 41 сейве с «Колорадо»: не хочу говорить, что моя игра улучшилась

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сообщил, что чувствовал себя отлично в победном матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1 Б). Однако вратарь всё ещё недоволен своей игрой в текущем сезоне.
«Я не хочу сейчас говорить о том, что моя игра улучшилась. Я провёл всего лишь две хорошие игры. Каждый вечер нам нужно набирать по два очка, поэтому сложно сосредоточиться на этом и говорить о своей игре», — цитирует Шестёркина журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.
В сегодняшнем матче 26-летний российский голкипер отразил 41 из 42 бросков по воротам и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне Шестёркин провёл 21 матч, в которых одержал 13 побед, продемонстрировав процент отражённых бросков 91,7%. Голкипер является обладателем «Везина Трофи» — приза, вручаемого лучшему вратарю сезона.
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