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Клаттербак: хит Романова заставит дважды подумать, прежде чем атаковать через центр

Клаттербак: хит Романова заставит дважды подумать, прежде чем атаковать через центр
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Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак сказал, что жёсткий силовой приём российского защитника «островитян» Александра Романова повлиял на ход игры с «Нью-Джерси» (6:4).

«Конечно, хит Романова повлиял на игру, как он мог не повлиять? Это очень мощный силовой. Когда соперник любит атаковать через центр, такой хит заставит их дважды подумать перед тем, как так делать, особенно с опущенной головой», — цитирует Клаттербака The Athletic.

Напомним, в середине второго периода Романов жёстким силовым приёмом уронил на лёд хоккеиста «Дэвилз» Майлза Вуда, за которого вступился партнёр по команде Майкл Маклауд и заработал две минуты и дисциплинарный штраф, подравшись с россиянином. Романов в прошедшей игре отметился двумя результативными передачами.

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