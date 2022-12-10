Панарин в красивом стиле реализовал послематчевый буллит в ворота Георгиева

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в красивом стиле реализовал послематчевый буллит, переиграв голкипера «Колорадо» Александра Георгиева. Ровно такой же буллит россиянин исполнил в прошлой встрече между этими командами 26 октября. Панарин серией обманных манёвров запутал вратаря и уложил шайбу под перекладину с неудобной руки.

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На счету Панарина в прошедшем матче одна результативная передача и один бросок по воротам. Георгиев отразил 28 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча. Хоккеисты являются бывшими партнёрами по команде.