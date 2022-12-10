Панарин — о забитом буллите в ворота Георгиева: он думал, что я не повторю свой бросок

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал реализованный буллит в ворота голкипера «Колорадо» Александра Георгиева в победном матче с «Эвеланш» (2:1 Б). Россиянин повторил свой буллит из прошлого матча между этими командами 26 октября.

«У вас есть аккаунт на Ютюбе? В прошлый раз я забил Георгиеву броском с неудобной руки. Вероятно он думал, что я больше не буду этого делать. Но это произошло очень быстро, на инстинктах», — цитирует Панарина журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.

На счету Панарина в прошедшем матче одна результативная передача и один бросок по воротам. Георгиев отразил 28 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча. Хоккеисты являются бывшими партнёрами по команде.