Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин — о забитом буллите в ворота Георгиева: он думал, что я не повторю свой бросок

Панарин — о забитом буллите в ворота Георгиева: он думал, что я не повторю свой бросок
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал реализованный буллит в ворота голкипера «Колорадо» Александра Георгиева в победном матче с «Эвеланш» (2:1 Б). Россиянин повторил свой буллит из прошлого матча между этими командами 26 октября.

«У вас есть аккаунт на Ютюбе? В прошлый раз я забил Георгиеву броском с неудобной руки. Вероятно он думал, что я больше не буду этого делать. Но это произошло очень быстро, на инстинктах», — цитирует Панарина журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.

На счету Панарина в прошедшем матче одна результативная передача и один бросок по воротам. Георгиев отразил 28 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча. Хоккеисты являются бывшими партнёрами по команде.

Новость по теме
Панарин в красивом стиле реализовал послематчевый буллит в ворота Георгиева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022