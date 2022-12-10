Панарин — о забитом буллите в ворота Георгиева: он думал, что я не повторю свой бросок
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал реализованный буллит в ворота голкипера «Колорадо» Александра Георгиева в победном матче с «Эвеланш» (2:1 Б). Россиянин повторил свой буллит из прошлого матча между этими командами 26 октября.
«У вас есть аккаунт на Ютюбе? В прошлый раз я забил Георгиеву броском с неудобной руки. Вероятно он думал, что я больше не буду этого делать. Но это произошло очень быстро, на инстинктах», — цитирует Панарина журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.
На счету Панарина в прошедшем матче одна результативная передача и один бросок по воротам. Георгиев отразил 28 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча. Хоккеисты являются бывшими партнёрами по команде.
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
10:19
-
10:04
-
09:48
-
09:36
-
09:29
-
09:22
-
08:51
-
08:41
-
08:28
-
08:16
-
08:00
-
07:46
-
06:52
-
06:38
-
06:20
-
06:04
-
05:54
-
05:50
-
05:40
- 9 декабря 2022
-
23:55
-
23:31
-
22:55
-
22:23
-
21:57
-
21:25
-
20:55
-
20:21
-
19:59
-
19:24
-
18:58
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:50
Партнерский контент