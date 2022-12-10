Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин выиграл круг на скорость в Фонбет Матче звёзд КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В соревновании на скорость быстрее всех круг пробежал нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин. Форвард сделал это за 13,121 секунды.

Второе место занял нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, показав время круга 13,449 секунды.

На третьем месте оказался форвард «Сочи» Андрей Алтыбармакян, который пробежал круг за 13,775.

Четвёртое место занял форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук, пробежав круг за 13,776 секунды.