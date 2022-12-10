Миронов и Ерёменко повторили буллит с продуктовой тележкой в конкурсе Матча звёзд КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.
Участники выполняли конкурс на самый эффектный буллит. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов и экс-вратарь клуба Александр Ерёменко повторили буллит с Матча звёзд 2015 года в Сочи с продуктовой тележкой, только в этот раз хоккеисты поменялись местами. В тележку сел вратарь, а защитник катил тележку по льду.
Посмотреть ВИДЕО можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Континентальной хоккейной лиги.
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