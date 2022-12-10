Р. Ротенберг: может, скинемся с журналистами на премиальные за победу на Матче звёзд?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своём сыне, вместе с которым он исполнил буллит на Фонбет Матче звёзд КХЛ. Также специалист предложил журналистам скинуться деньгами на призовой фонд за победу в Матче звёзд.

«Рома написал секретное письмо Деду Морозу: «Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу стать хоккеистом, моя мечта – стать чемпионом в сборной России». Это секрет, но я вам расскажу. Есть ли шанс, что сын будет играть не за СКА, когда вырастет? Он сам выберет, но он мечтает играть за СКА, потому что с пелёнок смотрит матчи СКА, ходит на игры. Время покажет, стать мастером хоккея – это тяжёлый труд. У него в комнате плакаты наших великих хоккеистов, он коллекционирует клюшки праворуких игроков – Гусева, Ожиганова, Кирилла Марченко, с которым он много общался.

Я сам очень много во дворе играл, по сути, научился играть в хоккей во дворе. Там играли ребята из команды, лучшие в своём возрасте. Игра во дворе, игра «три на три» — не имеет значения, надо всегда выигрывать. Надо дать премиальные за победу? Только если журналисты скинутся. Может, вместе тогда скинемся и объявим премиальные?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.