Вратарь Дорожко — о Матче звёзд КХЛ: хотел выйти закуситься, ничего не пропустить

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ. Голкипер «Витязя» Максим Дорожко, пропустивший две шайбы за дивизион Боброва в матче с дивизионом Тарасова (9:7), сообщил, что отнёсся серьёзно к этой встрече и постарался пропустить как можно меньше голов.

«Ребята помогли, неплохой счёт, я думаю. Ребята повеселились, всё классно. Я вообще хотел выйти закуситься, ничего не пропустить. Но чуть-чуть не подфартило. Вратари, я думаю, в большинстве случаев в полную играют. Это безумное событие, присутствовать на нём — это классно», — сказал Дорожко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Отметим, что для вратаря этот Матч звёзд КХЛ является дебютным.