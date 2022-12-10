Бурдасов рассказал об особенности своей команды на Матче звёзд КХЛ

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов поделился эмоциями от участия в Фонбет Матче звёзд КХЛ за команду дивизиона Харламова.

«Всё супер, праздничная атмосфера. Народ доволен. Мы постарались сделать шоу. Ребята стараются донести радость до зрителей, чтобы все пришли домой и были в хорошем настроении.



Почему наша команда коллективно участвовала во многих конкурсах? У нас очень хорошая команда, мы сплочённый коллектив, поэтому у нас всё супер в этом плане», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл 32 матча за «Трактор», в которых набрал 28 очков — забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач.