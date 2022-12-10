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Главный тренер ЦСКА выступил против ужесточения лимита на иностранцев в КХЛ

Главный тренер ЦСКА выступил против ужесточения лимита на иностранцев в КХЛ
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что ужесточение лимита на легионеров в КХЛ не повиляет на развитие отечественных хоккеистов.

«У меня два слова: не там смотрят. Многие в плане лимита рассказали, что у нас всё есть: дворцы, тренеры, талантливая молодёжь и всё остальное, чтобы наши игроки росли. Поэтому я и говорю, что не там смотрят. Надо работать совершенно в другой области, о которой идёт речь. Лимит на легионеров тут причём? Два, три, десять — без разницы. То, о чём все высказывающиеся сказали, — это работа с нашими ребятами. Это тренировочный процесс. Я так понимаю, у нас достаточно катков, достаточно возможностей, есть форма, отличные коньки и клюшки. Ещё раз: два слова — мы не там смотрим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент „Чемпионата“ Лев Лукин.

Напомним, со следующего сезона в КХЛ в заявках клубов может быть лишь три иностранных хоккеиста.

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