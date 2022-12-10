«Вратарей надо беречь». Фёдоров — о том, почему не вышел на конкурсы Матча звёзд КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пошутил, отвечая на вопрос, почему он не вышел на лёд в Фонбет Матче звёзд КХЛ.

«Как совместить отдых и спорт на Матче звёзд? В плане ребят всё понятно, они заслуженно находятся здесь, и это их выбор, сколько энергии и эмоций они хотят отдать. Мы играем для зрителей. Надеюсь, какие-то моменты нашей игры понравились, какие-то моменты мастер-шоу — тоже. Мой опыт подсказывает, что интереснее играть друг против друга, потому что хоккей не контактный, а более техничный. Я думаю, они получили огромное удовольствие.



Честно, я спросил ребят перед выходом. Сказал: «Ваше решение, смотрите сами» (снимать вратаря или нет. — Прим. «Чемпионата»).



Смог бы исполнить что-то сам? Это немножко шоу, понимаете. Зачем мне там присутствовать. Есть ребята, это их день, не мой день. Самое главное, чтобы они получили удовольствие, удовлетворение и, конечно, немножко подурачились.



Сами ребята были бы рады увидеть меня в конкурсе? Вратарей надо беречь. Даже в такой ситуации. Как я уже сказал, они заслужили потом и кровью быть здесь. Рад быть частью», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.