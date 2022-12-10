«Любое свободное время от компьютера приветствуется». Фёдоров — о пользе Матча звёзд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что участие в Фонбет Матче звёзд КХЛ помогает ему отвлечься от повседневной рутины.

«Насколько полезен этот матч для меня как для тренера? Сто процентов, любое свободное время от компьютера приветствуется. Можно реально переключиться, не надо думать о своих повседневных задачах и направлениях. Но всё крепко сидит в мозгу. Вернуть в течение одного дня это можно», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На Матче звёзд Фёдоров является главным тренером команды дивизиона Тарасова, которая уступила команде дивизиона Боброва со счётом 7:9. После 38 матчей текущего регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает третью строчку в таблице Западной конференции.