Защитник «Рейнджерс» Шнайдер оценил голевую передачу Панарина в матче с «Колорадо»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэйден Шнайдер оценил передачу российского одноклубника Артемия Панарина в моменте с голом канадца.

«Я видел, что это был выход «два в два». Я увидел, что передо мной никого, и решил включиться в эпизод. И Хлебушек [Панарин], делающий свои «хлебные штучки», отдал мне отличный пас. Мне оставалось только попасть в сетку», — приводит слова Шнайдера журналист Молли Уокер в своём «твиттере».

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Напомним, сегодня в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.