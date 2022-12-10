Нападающий «Нью-Джерси» Хьюз установил интересный рекорд НХЛ

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:4.

Нападающий «дьяволов» Джек Хьюз провёл самую продолжительную смену в истории наблюдений (с сезона-2009/2010) за этим показателем, сообщает пресс-служба лиги. 21-летний нападающий вышел в конце третьего периода и провёл на площадке 6 минут 2 секунды, находясь на льду до конца матча.

Хьюз в текущем регулярном сезоне сыграл за «Нью-Джерси» 27 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 19 голевых передач, набрав в общей сложности 33 очка.

«Дэвилз» после 27 матчей одержали 21 победу при шести поражениях. С 43 очками клуб из Ньюарка располагается на втором месте в таблице Восточной конференции.