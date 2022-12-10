Форвард СКА Хайруллин из-за травмы может пропустить Кубок Первого канала

Нападающий СКА Марат Хайруллин из-за травмы может пропустить Кубок Первого канала.

«Получил повреждение в последнем матче СКА. Надеюсь, что сумею после паузы сыграть. Моё же участие в играх сборной России под вопросом», — приводит слова Хайруллина ТАСС.

Отметим, что 26-летний форвард армейцев пропускает Матч звёзд — 2022, который проходит 10–11 декабря 2022 года в Челябинске.

Хайруллин в текущем сезоне сыграл за санкт-петербургский СКА 38 матчей, в которых набрал 35 (15+20) очков.

Уроженец Волжска за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 359 встреч, записал на свой счёт 75 шайб и 73 результативные передачи, набрав в общей сложности 148 очков.

Напомним, Кубок Первого канала – 2022 пройдёт в Москве на льду «ЦСКА-Арены». Турнир запланирован с 15 по 18 декабря.