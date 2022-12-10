«Сокращение перерывов в матчах». Глава «Амура» — об «особенно жарком» обсуждении в КХЛ

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь в своём телеграм-канале рассказал о том, какие темы были затронуты на совещании руководителей клубов КХЛ во время Матча звёзд — 2022 в Челябинске.
«Много важных вопросов подняли на совещании руководителей клубов КХЛ. Обсудили и двухочковую систему начисления очков, и структуру проведения плей-офф, и другие темы. Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерыва между периодами с 17 до 15 минут.
На Матче всех звёзд наш Бархат, как всегда, станцевал очень ярко и зажигательно, Ярослав Лихачёв забил дежурный гол, а на трибунах я нашёл наших болельщиков. В общем, первый день МВЗ удался. Надеюсь, что когда-нибудь проведём этот праздник и у нас в Хабаровске. Организуем всё на высшем уровне.
А теперь возвращаюсь домой — работы перед второй половиной чемпионата очень много», — написано в сообщении.
Хабаровский клуб после 38 матчей регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 38 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 10 декабря 2022
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