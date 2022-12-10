Никита Щитов: уважаемому Третьяку надо заняться детским хоккеем, там кошмар что творится

Хоккейный эксперт и экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил уровень хоккеистов на Матче звёзд — 2022 в Челябинске и рассказал о проблемах в детском хоккее в России.

«Согласен ли с тем, что в составах команд нет реальных звёзд? Ярких игроков сейчас нет, уровень хоккея прилично упал. Лет семь назад было интереснее и зрелищнее. Александр Радулов приехал из «Далласа» в статусе звезды. Раскрученных игроков действительно нет. Можно только назвать Никиту Гусева, Антона Бурдасова и Владимира Ткачёва из Омска. Но до уровня игроков, которые были раньше, далеко. Хоккей находится в упадке, но, надеюсь, звёзды вырастут.

Что нужно сделать, чтобы уровень хоккея поднялся? Недавно в КХЛ уменьшили лимит на легионеров. Я считаю, что эти ограничения не нужны. Иностранцы сейчас почти не едут в КХЛ, но если бы менеджмент какого-то клуба нашёл бы пять классных игроков, то почему нет? Наши ребята могли бы перенимать опыт у иностранцев. Когда ты находишься в команде с сильным игроком, то учишься у него. Сейчас очень плотно надо воспитывать свою молодёжь. Чтобы у нас появились звезды, нашему уважаемому функционеру Третьяку надо заняться детским хоккеем. В школах у нас нет единой программы развития игроков – сколько и в каком возрасте должно быть тренировок, турниров. Нужно качественно воспитывать тренерский резерв, многие банально не имеют специального образования. Я читал программу «Красная Машина», она интересная, там много правильных вещей. В стране есть отдельно взятые академии, но единого целого нет. Этим должен заниматься Третьяк, однако его работы не видно.



Также плохо работает скаутинг, а в НХЛ посмотрите, как мониторят игроков, какие там программы. Надо брать из-за рубежа всё самое лучшее. А у нас много ребят остаётся без внимания, и хоккей стал очень недоступным – очень дорогая форма, не все могут её потянуть. Обязательно нужно убрать блатных. Третьяк должен этим всем заниматься. Станет больше звёзд, если у нас займутся хоккеем изнутри и наладят систему подготовки. Детский хоккей у нас упустили, там кошмар что творится – любой родитель это скажет. Нашим чиновникам нужно смотреть в эту сторону, иначе ситуация станет катастрофической», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Щитов раскритиковал президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка за отсутствие развития хоккея в стране.