Рэпер ST: Ротенберг был очень открыт, мы поладили, оказалось, он знает некоторые мои песни

Рэпер Александр Степанов, более известный как ST, рассказал о работе помощником тренера дивизиона Боброва Романа Ротенберга на Матче звёзд — 2022.

«Очень переживал, когда счёт дошёл до 8:7, но когда мы выиграли — получил массу положительных эмоций. Роман Ротенберг сразу был очень открыт, мы поладили. Оказалось, что он знает некоторые мои песни! Обсудили пару моментов, и как-то всё сошлось. Очень крутые ребята, атмосфера праздника хоккея, всё очень хорошо располагает. Всегда приятно быть первым, открывать такое событие.

Я люблю делать большие проекты. У меня есть портфолио больших работ, и сегодняшний трек для КХЛ определённо будет в нём на первом месте! Когда выигрываешь, хочется ещё и ещё. Я бы очень расстроился, если бы мы проиграли, но представить этого не мог. Ребята все очень крутые, молодцы. Рассчитываю, что мы выиграем и финал!» — цитирует Степанова сайт КХЛ.

Напомним, команда дивизиона Боброва обыграла команду из дивизиона Тарасова со счётом 9:7 и вышла в финал Матча звёзд — 2022, в котором встретится с командой дивизиона Харламова (11 декабря, 14:15 мск).