НХЛ проведёт разбирательство после удара в голову защитника «Вашингтона» Алексеева

Департамент по безопасности Национальной хоккейной лиги проведёт разбирательство в связи с инцидентом в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» (4:1).
Напомним, российский защитник «столичных» Александр Алексеев получил травму в середине второго периода и не смог доиграть матч. 23-летнего россиянина грубым силовым приёмом встретил габаритный защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк, который по итогам эпизода получил большой штраф и удаление до конца матча за удар в голову.
Департамент проведёт разбирательство касательно дополнительных санкций в отношении Олексяка.
В текущем сезоне Алексеев сыграл пять матчей за «Кэпиталз», в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».
Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Виннипегом» в ночь на 12 декабря (3:00 мск).
- 10 декабря 2022
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