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НХЛ проведёт разбирательство после удара в голову защитника «Вашингтона» Алексеева

НХЛ проведёт разбирательство после удара в голову защитника «Вашингтона» Алексеева
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Департамент по безопасности Национальной хоккейной лиги проведёт разбирательство в связи с инцидентом в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» (4:1).

Напомним, российский защитник «столичных» Александр Алексеев получил травму в середине второго периода и не смог доиграть матч. 23-летнего россиянина грубым силовым приёмом встретил габаритный защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк, который по итогам эпизода получил большой штраф и удаление до конца матча за удар в голову.

Департамент проведёт разбирательство касательно дополнительных санкций в отношении Олексяка.

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В текущем сезоне Алексеев сыграл пять матчей за «Кэпиталз», в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Виннипегом» в ночь на 12 декабря (3:00 мск).

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