Р. Ротенберг: для меня вершина — сборная России? Нет предела совершенству

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ — 2022 и рассказал о своих целях в тренерской карьере.
«Матч звёзд — новая ступень в карьере тренера? Для меня это важная ступень – шаг за шагом к вершине. И это большая честь. Отличные ребята, отличная атмосфера, что ведёт к развитию и популяризации хоккея. И в любом матче, неважно, где мы играем, нужно выигрывать. Победа — это смысл всего.
Вершина — сборная России? Нет предела совершенству. Шаг за шагом надо двигаться вперёд. Как в хоккее, так и в жизни. Важны любые мелочи – каждый финт или фишка – я должен найти это и передать ребятам. В матче мы показали яркую игру, что ведёт к популяризации хоккея. Молодые ребята будут смотреть за Федотовым, Кручининым, Яшкиным, Жафяровым. Таким и должен быть наш российский хоккей. Мы не сборная Дании или Норвегии, которые отбрасываются, мы должны играть с шайбой, ярко, показывать своё мастерство. Это наш российский хоккей», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».
Санкт-петербургский СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков.
- 10 декабря 2022
-
19:12
-
18:41
-
18:22
-
18:07
-
17:29
-
17:20
-
17:04
-
16:51
-
16:37
-
16:23
-
16:13
-
16:03
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
14:57
-
14:51
-
14:41
-
14:33
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:38
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
12:40
-
12:03
-
11:51
-
11:34