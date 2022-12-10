Р. Ротенберг: для меня вершина — сборная России? Нет предела совершенству

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ — 2022 и рассказал о своих целях в тренерской карьере.

«Матч звёзд — новая ступень в карьере тренера? Для меня это важная ступень – шаг за шагом к вершине. И это большая честь. Отличные ребята, отличная атмосфера, что ведёт к развитию и популяризации хоккея. И в любом матче, неважно, где мы играем, нужно выигрывать. Победа — это смысл всего.

Вершина — сборная России? Нет предела совершенству. Шаг за шагом надо двигаться вперёд. Как в хоккее, так и в жизни. Важны любые мелочи – каждый финт или фишка – я должен найти это и передать ребятам. В матче мы показали яркую игру, что ведёт к популяризации хоккея. Молодые ребята будут смотреть за Федотовым, Кручининым, Яшкиным, Жафяровым. Таким и должен быть наш российский хоккей. Мы не сборная Дании или Норвегии, которые отбрасываются, мы должны играть с шайбой, ярко, показывать своё мастерство. Это наш российский хоккей», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Санкт-петербургский СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков.