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Победитель в шоу-буллитах на Матче звёзд отправит 1 млн рублей на благотворительность

Победитель в шоу-буллитах на Матче звёзд отправит 1 млн рублей на благотворительность
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Победитель зрительского голосования в шоу-буллитах на Матче звёзд нападающий «Металлурга» Николай Голдобин заявил, что отправит свой приз — 1 млн рублей — на благотворительность.

«Мы старались. Знаю, что ребята придумывали и работали над этим буллитом. Спасибо им большое за это. Вдвойне приятно получить за это ещё и приз. Что касается денежного вознаграждения, то пока не знаю, как именно будем этим распоряжаться. Первым делом спрошу у людей, которые разбираются в деталях благотворительности. Само собой, что пожертвую эту сумму в какую-то из благотворительных организаций. Сто процентов», — цитирует Голдобина «РИА Новости».

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Голдобин в текущем сезоне КХЛ сыграл за «Металлург» 30 игр, в которых набрал 14 (8+6) очков.

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