Летанг может вернуться на лёд всего через две недели после перенесённого инсульта

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг восстановился после перенесённого инсульта и уже готов вернуться на лёд. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в своих социальных сетях со ссылкой на слова главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана.
Напомним, 28 ноября у Летанга случился инсульт. Защитник выбыл на неопределённое время. Отметим, что это уже второй инсульт у 35-летнего канадца. Тогда врачи разрешили Летангу продолжить карьеру, принимая препараты, разжижающие кровь. После первого инсульта хоккеист провёл в лиге 543 матча в регулярном чемпионате и 69 игр в плей-офф. Летом 35-летний защитник подписал новый шестилетний контракт с клубом на $ 36,6 млн.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Летанг принял участие в 21 встрече, в которых набрал 12 (1+11) очков.
Крис является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Он выигрывал золотые медали в составе сборной Канады на молодёжных чемпионатах мира в 2006 и 2007 годах.
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