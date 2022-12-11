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Три очка Кросби и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

Три очка Кросби и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Ракелль, а также Сидни Кросби, который отметился по ходу матча дублем и записал на свой счёт одну результативную передачу. Российский форвард Евгений Малкин отметился ассистом.

Единственнуб шайбу гостей забросил Пейтон Кребс. Ему ассистировали Кайл Окпосо и Кейси Фицджеральд.

Для «Питтсбурга» эта победа ста четвёртой кряду. «Баффало», в свою очередь, потерпел первое поражение за три последних матча.

В параллельном матче «Монреаль» уступил «Лос-Анджелесу». Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов записал на свой счёт голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ракелль (Малкин, Кросби) – 04:22 (5x4)   2:0 Кросби (Гюнцель, Дюмулен) – 06:51 (5x5)   2:1 Кребс (Фицджеральд, Гиргенсонс) – 51:00 (5x5)   3:1 Кросби (Гюнцель, Раст) – 58:22 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Фиала) – 09:34 (5x5)   0:2 Арвидссон (Дано, Андерсон) – 09:53 (5x5)   0:3 Эдлер (Лизотт) – 49:12 (5x5)   1:3 Хоффман (Гуле, Дадонов) – 51:41 (5x5)   2:3 Кофилд (Харрис, Дворак) – 57:32 (5x5)   2:4 Кемпе – 59:23 (en)
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