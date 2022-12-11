Три очка Кросби и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Ракелль, а также Сидни Кросби, который отметился по ходу матча дублем и записал на свой счёт одну результативную передачу. Российский форвард Евгений Малкин отметился ассистом.
Единственнуб шайбу гостей забросил Пейтон Кребс. Ему ассистировали Кайл Окпосо и Кейси Фицджеральд.
Для «Питтсбурга» эта победа ста четвёртой кряду. «Баффало», в свою очередь, потерпел первое поражение за три последних матча.
В параллельном матче «Монреаль» уступил «Лос-Анджелесу». Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов записал на свой счёт голевую передачу.
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