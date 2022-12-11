Шат-аут Кочеткова и ассист А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Пол Штястны, Еспери Котканиеми, а также Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Его соотечественник, голкипер Пётр Кочетков провёл сухой матч, совершив 16 спасений.

Российский защитник хозяев Александр Романов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел. Голкипер Илья Сорокин совершил 26 спасений.

Для «Каролины» эта победа стала пятой за шесть последних игр. «Айлендерс» потерпел второе поражение за три последних матча.

В параллельном матче «Торонто» обыграл «Калгари».