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Шат-аут Кочеткова и ассист А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

Шат-аут Кочеткова и ассист А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Пол Штястны, Еспери Котканиеми, а также Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Его соотечественник, голкипер Пётр Кочетков провёл сухой матч, совершив 16 спасений.

Российский защитник хозяев Александр Романов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел. Голкипер Илья Сорокин совершил 26 спасений.

Для «Каролины» эта победа стала пятой за шесть последних игр. «Айлендерс» потерпел второе поражение за три последних матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Штястны (Свечников, Шей) – 27:06 (5x5)   0:2 Котканиеми (Бёрнс, Нечас) – 44:05 (5x5)   0:3 Стаал (Мартинук, Ноэсен) – 48:49 (5x5)

В параллельном матче «Торонто» обыграл «Калгари».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Сандин) – 05:04 (5x4)   1:1 Ханифин (Юбердо, Линдхольм) – 09:13 (4x4)   1:2 Кадри (Дюбе, Манджапане) – 12:52 (5x5)   2:2 Нюландер (Сандин, Марнер) – 17:10 (5x4)   2:3 Льюис (Баклунд) – 31:11 (5x5)   3:3 Нюландер (Мэттьюс) – 37:19 (5x5)   3:4 Ханифин (Ружичка, Манджапане) – 43:31 (5x4)   4:4 Бантинг (Мэттьюс, Нюландер) – 46:10 (5x5)   5:4 Марнер (Нюландер, Таварес) – 60:43 (4x3)
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