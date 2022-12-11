Кочетков признан второй звездой матча с «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан нападающий Джордан Стаал, отметившийся заброшенной шайбой.

Второй звездой стал российский голкипер Пётр Кочетков, на счету которого 16 спасений. Третья звезда — Еспери Котканиеми, на счету которого также одна заброшенная шайба.

Напомним, для «Каролины» эта победа стала пятой за шесть последних игр. «Айлендерс» потерпел второе поражение за три последних матча.