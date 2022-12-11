Пашков: Рябыкин в своём увольнении обвинил всех, кроме самого себя, в нём говорит обида

Олимпийский чемпион Александр Пашков негативно оценил интервью бывшего главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина, в котором специалист сетует на недостаточную укомплектованность состава и говорит об отсутствии поддержки со стороны руководства омского клуба для решения этого вопроса.

«Думаю, что тренер имеет право высказывать свою точку зрения после увольнения. Другой вопрос, в какой форме это происходит и все ли причины неудач называются, ведь, безусловно, к отсутствию спортивного результата приводит совокупность факторов. Также существует некая корпоративная этика, и критиковать задним числом клуб, из которого тебя уволили, в общем-то не принято. Тем более в интервью Рябыкин проходится по Алексею Волкову, который уже покинул пост генменеджера омичей. Скорее всего, такое интервью появилось из-за небольшого опыта работы Рябыкина в качестве тренера, он не знает, как действовать в такой ситуации, поэтому посчитал возможным высказать такие претензии в адрес руководства «Авангарда». Подчеркну, это всё из-за отсутствия опыта. Потому что серьёзный, выдержанный тренер, конечно, так однобоко не объяснил бы неудачу – когда виноватыми названы все, кроме самого тренера. Скорее всего, в Рябыкине говорит какая-то обида.

Рябыкин не признал свои ошибки? Это одно из условий, которое характеризует тренера. Безусловно, надо уметь проводить и самоанализ. И даже высказываться о причинах неудач. Главное, не перебарщивать, потому что это может подмочить репутацию. Поэтому Рябыкину в будущем нужно пожелать выдержки и терпения в подобных ситуациях. А они будут всегда, потому что тренерская работа такова, что увольняют всех. Что же касается ошибок Рябыкина, то достаточно посмотреть на нынешнюю команду. Разница между «Авангардом» Кравеца и тем, какой команда была при Рябыкине, есть. Сейчас она более организована, более управляема. А состав-то остался прежним! Я по понятным причинам не знаю, какие условия были у Рябыкина. Могу лишь согласиться с тем, что в КХЛ тренеры не имеют серьёзных полномочий для успешной работы – мало влияют на комплектование команды и, как оказалось, даже на тренировочный процесс. В нынешнем чемпионате при таком календаре, по сути, тренироваться некогда. Игроки едва успевают восстанавливаться», — цитирует Пашкова Betonmobile.ru.

Напомним, руководство «Авангарда» объявило об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды 10 октября, когда омский клуб потерпел 10 поражений в 16 матчах. После назначения на этот пост Михаила Кравеца омский клуб одержал 15 побед в 23 матчах. «Авангард» после 39 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции.