Плющев: Кравец — тренер уровня «Амура» и «Витязя», его реакция на критику неадекватная

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал реакцию Михаила Кравеца на критику неадекватной. После победы в матче с ЦСКА главный тренер «Авангарда» передал привет Плющеву в ответ на его слова о «тягостном» и оборонительном стиле игры омской команды.

«Тут дело не в наших личных реакциях, а в том, что подмеченные моменты, видимо, оказались болезненными. Но тренерская среда — не тепличная, а конкурентная, это не парник и не институт благородных девиц. Здесь нужно быть готовым к критике. Изначально вся омская расстановка выглядит сомнительно. Вроде бы поверили в доморощенного тренера, в местную, можно сказать, легенду, он закрыл амбразуру из 12 гостевых матчей, а потом, видимо, в качестве поощрения был выброшен на улицу. Если бы Михаил Кравец пришёл после вот такого странного расставания с Дмитрием Рябыкиным, то вопросов не возникло бы. А тут новый тренер поработал в штабе старого, причём, судя по прессе, старый тренер его как раз и не приглашал, был не в курсе. Так что история, мягко говоря, некрасивая. В тренерском деле — как и в жизни — карму никто не отменял. Идёшь на «живое» место — жди «подарков» судьбы. Видимо, отсюда и нервная реакция. Но не только отсюда.

После увольнения Рябыкина на эмоциях «Авангард» провёл несколько эффектных матчей. Потом эти эмоции ушли — пришла рутина. Кравец — тренер уровня «Амура» и «Витязя», при нём эти команды играли от обороны, достаточно просто. Перестройка именно в этом направлении началась и в Омске. Повторюсь, на эмоциях Омск побежал, но теперь начинает закрываться и выцеживать очки. На мой взгляд, это ошибка. «Авангард» — не «Амур», у Омска прочные традиции атакующего хоккея. С игрой на выживание в нём долго не протянешь, тем более с составом, ориентированным на атаку. В последних семи матчах «Авангард» лишь дважды забросил три шайбы, в остальных — всё скромненько, по одной или две. Как результат — четыре поражения. А это признаки нового кризиса. Такие опасения мной и были высказаны, причём аккуратно и тактично. Реакция, на мой взгляд, не совсем адекватная.

Какие перспективы у «Авангарда» в этом сезоне? Омск — непредсказуемая организация. Если бы во главе стояли хоккейные люди, то они никогда бы не убрали тренера после 12-матчевого выезда, ведь дорожная карта сезона была у них ещё летом. А тут мы видим сплошные экспромты и эмоции. В исполнении как генерального менеджера, заявляющего о своей отставке через прессу, так и тренера, который странно реагирует на интервью. Ещё один фактор — подбор игроков. Форварды играют волнами — то первое звено, то связка Толчинский — Грицюк, про вратарскую линию и говорить не нужно. Судя по всему, вокруг команды идут какие-то процессы, отсюда все дисбалансы. Так что по Омску — никаких прогнозов!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, руководство «Авангарда» объявило об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды 10 октября, когда омский клуб потерпел 10 поражений в 16 матчах. После назначения на этот пост Михаила Кравеца омский клуб одержал 15 побед в 23 матчах. В качестве ассистента Кравец работал в «СКА-1946» (2009-2012), СКА (2012-2014) и в ХК «Сочи» (2014-2017). Возглавлял «КРС Хэйлунцзян» (2017-2018), «СКА-Нева» (2018-2019), «Витязь» (2019-2021) и «Амур» (2021).

«Авангард» после 39 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции. В последних пяти матчах омский клуб одержал лишь две победы.