Кросби вышел на девятое место в истории НХЛ по матчам с 3+ очками, опередив Яри Курри

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал три (2+1) очка и вышел на шестое место в гонке бомбардиров с 38 (17+21) очками в 28 играх. При этом 31 очко он набрал в равных составах, что является лучшим текущим показателем в лиге. В тройку по этому показателю входят Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 28 очков в равных составах) и Джейсон Робертсон («Даллас», 27 очков).
Отметим, что Кросби набрал 3+ очка за игру в 165-й раз за карьеру, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов НХЛ. Он вышел на девятое место в истории по этому показателю, опередив Яри Курри (164).
Выше идут Уэйн Гретцки (429), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195), Марк Мессье и Фил Эспозито (по 183), Стив Айзерман (172) и Пол Коффи (169).
Среди действующих игроков в первую шестёрку также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 126), Евгений Малкин («Питтсбург», 105), Патрик Кейн («Чикаго», 102), Стивен Стэмкос («Тампа», 92) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 92).
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