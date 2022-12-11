Николай Голдобин выиграл конкурс на точность бросков на Фонбет Матче звёзд КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В конкурсе на точность бросков выиграл нападающий «Металлурга» Николай Голдобин, поразивший пять целей за 12,5 секунды и потратив на это 10 бросков.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Второе место занял форвард «Сибири» Александр Шаров, сбивший пять мишеней за 15 бросков и потратив на это 20,89 секунды.

На третьем месте оказался нападающий СКА Дмитрий Яшкин, поразивший четыре цели за 15 бросков, потратив на это 24,45 секунды.

Четвёртое место занял форвард «Локомотива» Максим Шалунов, сумевший поразить лишь три цели за 15 бросков и истратив на это 30,62 секунды.