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Защитник СКА Александр Никишин выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В конкурсе капитанов победу одержал защитник СКА Александр Никишин, набравший 10 баллов за 43 секунды. Соревнование заключалось в успешном совершении бросков и передач с различных позиций.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальномтелеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Второе место у форварда «Авангарда» Сергея Толчинского, заработавшего 9 баллов за 53 секунды.

Третье место занял форвард «Трактора» Антон Бурдасов, который заработал 8 баллов за 41 секунду.

На четвёртом месте оказался защитник ЦСКА Никита Нестеров, набравший 7 баллов за 59 секунд.

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