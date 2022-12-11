Голкипер «Трактора» Проскуряков стал победителем вратарского конкурса на Матче звёзд КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В конкурсе под названием «Надёжная защита», в котором хоккеисты пробивали по шесть буллитов вратарям, победу одержал голкипер «Трактора» Илья Проскуряков. Страж ворот челябинского клуба отразил все шесть буллитов.

Второе место занял вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, отразив пять буллитов.

Третье место поделили вратарь «Витязя» Максим Дорожко и голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов, отразившие по четыре броска.

Новость по теме Николай Голдобин выиграл конкурс на точность бросков на Фонбет Матче звёзд КХЛ