«Мы играем так, как отдыхаем!» Голдобин — о победе в конкурсе Матча звёзд на точность
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Победитель конкурса Матча звёзд КХЛ на точность бросков форвард «Металлурга» Николай Голдобин рассказал, что с удовольствием часто тренирует броски на даче.
«Мы играем так, как отдыхаем! Лозунги Ильи Петровича в раздевалке помогают. Все заряжаются, с улыбочкой на лёд выходят. Часто тренируюсь стрелять по тарелочкам — на даче стоят ворота, я в них вешаю всякие предметы, и бросаю. Это моё любимое!» — цитирует Голдобина пресс-служба лиги.
Голдобин в текущем сезоне провёл 30 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач. Нападающий примет участие в финальной игре Фонбет Матча звёзд КХЛ в составе команды дивизиона Харламова.
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