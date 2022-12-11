«Мы играем так, как отдыхаем!» Голдобин — о победе в конкурсе Матча звёзд на точность

Победитель конкурса Матча звёзд КХЛ на точность бросков форвард «Металлурга» Николай Голдобин рассказал, что с удовольствием часто тренирует броски на даче.

«Мы играем так, как отдыхаем! Лозунги Ильи Петровича в раздевалке помогают. Все заряжаются, с улыбочкой на лёд выходят. Часто тренируюсь стрелять по тарелочкам — на даче стоят ворота, я в них вешаю всякие предметы, и бросаю. Это моё любимое!» — цитирует Голдобина пресс-служба лиги.

Голдобин в текущем сезоне провёл 30 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач. Нападающий примет участие в финальной игре Фонбет Матча звёзд КХЛ в составе команды дивизиона Харламова.