«Это был шок». Фёдоров рассказал, что ему больше всего понравилось на Матче звёзд КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что ему больше всего понравилось на Матче звёзд КХЛ.

«Можно ли провести параллели между Матчами звёзд в КХЛ и НХЛ? Давайте так: параллели – это громко сказано. Мне очень понравилось представление команд вчера, когда исполнители чётко и здорово спели. Это был шок. Я такого никогда не видел, чтобы всё так обставить, представить ребят в ритм. Отличная песня», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фёдоров является шестикратным участником Матча всех звёзд НХЛ (1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003 годы) и трёхкратным участником Матча всех звёзд КХЛ (2010, 2011, 2012 годы).