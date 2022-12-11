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Дивизион Боброва обыграл в финале Фонбет Матча звёзд КХЛ Дивизион Харламова

Дивизион Боброва обыграл в финале Фонбет Матча звёзд КХЛ Дивизион Харламова
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился Фонбет Матч звёзд КХЛ. Победу в финальном матче одержал Дивизион Боброва, обыграв Дивизион Харламова со счётом 7:6.

В составе победителей дублями отметились хоккеисты СКА Дмитрий Яшкин, Александр Никишин и Дамир Жафяров. Ещё одна шайба на счету Артёма Жукова. Ворота защищали Максим Дорожко и Патрик Рыбар.

За Дивизион Харламова хет-трик на счету нападающего «Стальных Лисов» Романа Канцерова. Ещё дублем отметился форвард «Металлурга» Николай Голдобин. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин также забил гол. Голкиперами выступали Илья Проскуряков и Игорь Бобков.

Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. Финал
11 декабря 2022, воскресенье. 14:15 МСК
Дивизион Харламова
Окончен
6 : 7
Дивизион Боброва
0:1 Жафяров (Яшкин) – 01:12 (3x3)   0:2 Никишин (Жафяров) – 05:13 (3x3)   0:3 Яшкин (Алтыбармакян) – 05:27 (3x3)   0:4 Жуков (Федотов) – 06:46 (3x3)   1:4 Канцеров (Бурдасов, Голышев) – 06:58 (3x3)   2:4 Канцеров (Бурдасов) – 07:11 (3x3)   2:5 Жафяров (Савиков) – 07:49 (3x3)   3:5 Канцеров (Голдобин, Трямкин) – 09:12 (3x3)   3:6 Никишин (Алтыбармакян, Яшкин) – 12:46   4:6 Трямкин (Бурдасов) – 13:54 (3x3)   4:7 Яшкин (Федотов, Жуков) – 17:00 (3x3)   5:7 Голдобин (Яковлев, Бурдасов) – 18:51 (4x3)   6:7 Голдобин (Яковлев, Сафонов) – 19:14 (4x3)

Напомним, в матче за третье место Дивизион Тарасова одержал верх над Дивизионом Чернышёва.

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