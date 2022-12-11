Дивизион Боброва обыграл в финале Фонбет Матча звёзд КХЛ Дивизион Харламова

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился Фонбет Матч звёзд КХЛ. Победу в финальном матче одержал Дивизион Боброва, обыграв Дивизион Харламова со счётом 7:6.

В составе победителей дублями отметились хоккеисты СКА Дмитрий Яшкин, Александр Никишин и Дамир Жафяров. Ещё одна шайба на счету Артёма Жукова. Ворота защищали Максим Дорожко и Патрик Рыбар.

За Дивизион Харламова хет-трик на счету нападающего «Стальных Лисов» Романа Канцерова. Ещё дублем отметился форвард «Металлурга» Николай Голдобин. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин также забил гол. Голкиперами выступали Илья Проскуряков и Игорь Бобков.

Напомним, в матче за третье место Дивизион Тарасова одержал верх над Дивизионом Чернышёва.