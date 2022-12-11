«Родителям скажу, что побывал в раю». Автор хет-трика Иван Демидов — о Матче звёзд КХЛ

17-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ. Форвард оформил хет-трик и реализовал победный буллит за команду дивизиона Тарасова в Матче звёзд КХЛ за третье место.

«Родителям скажу, что побывал в раю – это просто праздник хоккея, очень понравилось! Ещё перед игрой главный тренер сказал, что попробуем снять вратаря. На буллитах хотел сделать что-то прикольное, но первый бросок не получилось реализовать. Потом решил «дать простака», нельзя было подводить команду (смеётся). Дали второй шанс, реализовал его», — цитирует Демидова официальный сайт КХЛ.

Для нападающего это был дебютный Матч звёзд КХЛ. Форвард попал на Фонбет Матч звёзд КХЛ как один из лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.