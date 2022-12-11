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Ротенберг рассказал, кому посвятил победу своей команды в Матче звёзд КХЛ

Ротенберг рассказал, кому посвятил победу своей команды в Матче звёзд КХЛ
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Главный тренер СКА и тренер дивизиона Боброва Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в Матче звёзд КХЛ.

«Очень хорошая атмосфера. Видно, что хоккейный город с замечательными хоккейными традициями. Здорово поддерживали все команды. Замечательное мероприятие. Конечно, то, что выиграли, даёт силы на будущее и дополнительную мотивацию. Я всегда уверен в своей команде. Ну и ещё юбилей Боброва – великий хоккеист и футболист. Посвящаем победу Всеволоду Боброву. [Ребята из СКА] молодцы. Мы постоянно тренируем броски на гол. Это тоже хорошая тренировка для нас, на будущее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Челябинске завершился Фонбет Матч звёзд КХЛ. Победу в финальном матче одержал дивизион Боброва, обыграв дивизион Харламова со счётом 7:6.

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