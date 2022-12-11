Нападающий «Ак Барса» Сафонов рассказал о работе Билялетдинова
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нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о работе тренеров клуба — Юрия Бабенко и Зинэтулы Билялетдинова.
«Юрий Иванович [Бабенко] входил в штаб Олега Валерьевича [Знарка], поэтому мы его хорошо знаем. В принципе, ничего такого сверхъестественного сейчас от нас не требовали. Когда главный тренер уходит, это потрясение для команды. Может, поэтому мы потом так встряхнулись.
Он [Билялетдинов] подсказывает нюансы, мелочи, как он видит игру со своей точки зрения. Разбирает игровые моменты», — приводит слова Сафонова ТАСС.
Напомним, Билялетдинов пришёл в тренерский штаб казанского клуба после ухода с поста главного тренера Олега Знарка. «Ак Барс» после 39 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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