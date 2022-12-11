Морозов: неделю звёзд с трибун посмотрели 22 тыс. человек, уверен они остались в восторге

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги Фонбет недели звёзд хоккея — 2022, завершившуюся сегодня, 11 декабря в Челябинске.
«Это была невероятная Фонбет неделя звёзд хоккея 2022! Все очень долго её ждали – и лига, и болельщики, и игроки, и тренеры. Праздник удался, в этом нет сомнений: все получили огромное удовольствие и отлично провели время. Как бывший игрок могу сказать, что такие уик-энды помогают хоккеистам набраться эмоций и перезарядить батарейки по ходу сложного сезона, чтобы продолжить борьбу уже в официальных матчах.
Огромное спасибо руководству Челябинской области и лично губернатору Алексею Текслеру – неделя звёзд хоккея прошла на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга хозяев льда: в Челябинске нас приняли очень радушно, ещё раз подтвердив негласный статус самого хоккейного региона страны.
Хочется поблагодарить партнёров и больших друзей лиги – ваша поддержка очень много значит для нас, вместе мы делаем наш любимый вид спорта популярнее.
Спасибо игрокам и тренерам, которые устроили настоящее шоу – креативные буллиты, яркий хоккей с большим количеством голов, красивых моментов и нестандартных решений. Отдельная благодарность болельщикам, два дня Фонбет Матча звёзд КХЛ посетили 13 272 человека, а все мероприятия Фонбет недели звёзд хоккея с трибун посмотрели 22 056 человек. Уверен, что все они остались в восторге от увиденного. Думаю, что эта звёздная неделя – одна из лучших в истории КХЛ, она получилась незабываемой!», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 декабря 2022
-
17:33
-
17:23
-
17:03
-
16:52
-
16:37
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:09
-
15:45
-
15:37
-
15:12
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
14:19
-
13:56
-
13:16
-
12:58
-
12:29
-
11:35
-
10:53
-
10:32
-
10:14
-
09:56
-
09:51
-
09:16
-
08:47
-
08:35
-
06:21
-
06:13
-
05:37
-
03:59
-
03:06
-
02:45