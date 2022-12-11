Морозов: неделю звёзд с трибун посмотрели 22 тыс. человек, уверен они остались в восторге

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги Фонбет недели звёзд хоккея — 2022, завершившуюся сегодня, 11 декабря в Челябинске.

«Это была невероятная Фонбет неделя звёзд хоккея 2022! Все очень долго её ждали – и лига, и болельщики, и игроки, и тренеры. Праздник удался, в этом нет сомнений: все получили огромное удовольствие и отлично провели время. Как бывший игрок могу сказать, что такие уик-энды помогают хоккеистам набраться эмоций и перезарядить батарейки по ходу сложного сезона, чтобы продолжить борьбу уже в официальных матчах.

Огромное спасибо руководству Челябинской области и лично губернатору Алексею Текслеру – неделя звёзд хоккея прошла на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга хозяев льда: в Челябинске нас приняли очень радушно, ещё раз подтвердив негласный статус самого хоккейного региона страны.

Хочется поблагодарить партнёров и больших друзей лиги – ваша поддержка очень много значит для нас, вместе мы делаем наш любимый вид спорта популярнее.

Спасибо игрокам и тренерам, которые устроили настоящее шоу – креативные буллиты, яркий хоккей с большим количеством голов, красивых моментов и нестандартных решений. Отдельная благодарность болельщикам, два дня Фонбет Матча звёзд КХЛ посетили 13 272 человека, а все мероприятия Фонбет недели звёзд хоккея с трибун посмотрели 22 056 человек. Уверен, что все они остались в восторге от увиденного. Думаю, что эта звёздная неделя – одна из лучших в истории КХЛ, она получилась незабываемой!», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.