Яромир Ягр вышел на лёд за «Кладно». Это первый матч 50-летнего чеха с марта

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр вышел на лёд за клуб «Кладно» в матче чешской «Экстралиги» с «Либерецом». Сейчас идёт первый период, счёт 0:0.
Для 50-летнего форварда эта игра стала первой с 8 марта 2022 года, когда «Кладно» встречался со «Спартой» (1:4). В том матче Ягр сыграл 13 минут и провёл два силовых приёма с показателем полезности «+1». В прошлом сезоне команда заняла 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за право остаться в высшем дивизионе и обыграв там клуб «Дукла» (4-1). Сам Ягр принял участие в 48 встречах, набрав 21 (8+13) балл при общей полезности «+4».
В начале октября 2022 года Яромир заявил, что он подумывает о завершении карьеры, поскольку ему «не хватало мотивации», чтобы продолжать играть.
- 11 декабря 2022
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