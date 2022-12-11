Алтыбармакян: после неудач с «Сочи» Матч звёзд помог психологически

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян, рассказал, что Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022 помог ему в психологическом плане после неудач с клубом в регулярном сезоне.

«Матч звёзд был на 100 процентов полезен в ментальном плане после тяжёлого отрезка в КХЛ с «Сочи». Здесь я получил классные эмоции, больше кайфовал даже от ребят, которых встретил. Да, было непросто психологически, ведь «Сочи» немало проигрывает в этом сезоне. Надеюсь, дела у нас наладятся, жду прогресса. У нас ведь играет очень много молодых ребят, тех, у кого нет опыта в КХЛ, много дебютов. Это всё классно, конечно, но всё равно хочется выигрывать.

Главной нашей фишкой была просто победа в Матче звёзд. Особенного ничего не готовили. Больше нагнетали перед игрой. Сейчас нам нужно отдохнуть. Болельщики-то отдыхали, смотрели, наслаждались, а мы после матчей чемпионата КХЛ сразу приехали в Челябинск и, толком не поспав, начали Матч звёзд. Немного тяжеловато постоянно находиться на стадионе», — цитирует Алтыбармакяна «РИА Новости».

24-летний хоккеист в текущем сезоне КХЛ за 36 матчей забросил шесть шайб и отдал девять голевых передач, набрав в общей сложности 15 очков.