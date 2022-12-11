Фёдоров: сейчас новая плеяда тренеров, которая понимает, что у нас много талантливых ребят

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о качестве игроков в КХЛ и рассказал о росте новых молодых игроков в лиге.

«Согласен с тем, что в нашем хоккее стало мало ярких хоккеистов? Я не согласен с тем, что в нашем хоккее не хватает звёзд. Во всех командах есть очень талантливые игроки, которые выступают на лидирующих позициях, ведут за собой и делают результат. Это звёзды, и таких хоккеистов в каждом клубе по пять-семь человек. Есть и защитники, и нападающие, и вратари. Вот, Максим Дорожко из «Витязя», и там еще пять человек, которых можно назвать звёздами.

Среди молодых игроков много звёзд? Да, конечно. Хотя нельзя так говорить – пусть доказывают. Иван Демидов в нашей сборной, но я не скажу, что он звезда, потому что зазнается сразу. Мы спокойно, дозировано направляем молодых ребят, чтобы они делали правильные вещи и это приведет к результату.

Как отношусь к заявлениям руководителей нашего хоккея, что сократили лимит на иностранцев – вырастет много своих звёзд? Я уже говорил по поводу лимита на легионеров, что мы не там смотрим. Многие выступающие на эту тему говорят, что у нас есть дворцы, есть тренерский корпус, есть много талантливых мальчишек. Причем тут лимит на легионеров? Было пять, стало три. Раньше мы были зависимы от иностранцев. Но сейчас новая плеяда тренеров, включая меня, которая понимает, что у нас обалденно много талантливых ребят. Раньше тренеры работали на результат: «Дайте мне иностранцев». Сейчас тоже работают на результат, но понимают, что будущее за этими ребятами. Они талантливые, им нужно дат шанс. Сначала будет ошибка, но придет уверенность – и они уже звёзды. Так всё просто», — цитирует Фёдорова «РБ Спорт».

ЦСКА после 38 матчей набрал 53 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.