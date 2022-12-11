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Хмелевски: родители переехали в США, чтобы мы с братьями играли в хоккей

Хмелевски: родители переехали в США, чтобы мы с братьями играли в хоккей
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о начале занятий хоккеем.

«Папа хоккеем в Америке увлекся или ещё в Украине? В Советском союзе хоккей был главным видом спорта. Папа хотел, чтобы я занимался спортом. Я, честно говоря, не очень хорошо бегаю, катаюсь гораздо лучше. Поэтому решил играть в хоккей. Встал на коньки там, где родился – в Хантингтон-Бич. Я до 12 лет играл в южной Калифорнии.

Почему родители переехали? Из-за хоккея. Два моих младших брата тоже играют. Наши родители сделали всё, чтобы мы стали хоккеистами. Это была наша общая мечта. Очень благодарен родителям, что они помогли ее реализовать.

Как отнеслись близкие к моему решению играть в России? Поддержали. Много не буду на эту тему говорить. Я очень рад выступать в КХЛ, представлять «Салават Юлаев».

Методы обучения хоккею в США и России отличаются? Определенные нюансы, конечно, есть. Но сейчас мир другой, информация просачивается всюду. Поэтому каждая школа, в какой бы стране она не была, стремится взять всё лучшее со всего мира», — цитирует Хмелевски «Спорт день за днём».

23-летний нападающий родился в США. В текущее межсезонье форвард перешёл в «Салават Юлаев». Хмелевски в 38 матчах за уфимцев набрал 22 (11+11) очков.

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