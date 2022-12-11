Ягр сделал две голевые передачи в своём первом матче в сезоне

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, проведший свой первый матч в сезоне за чешский «Кладно», сделал две голевые передачи.
Матч с клубом «Либерец» завершился поражением команды Ягра со счётом 3:7.
Напомним, сегодняшний матч стал для 50-летнего форварда первым с 8 марта 2022 года, когда «Кладно» встречался со «Спартой» (1:4). В прошлом сезоне Яромир принял участие в 48 встречах, набрав 21 (8+13) балл при общей полезности «+4».
Яромир Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Хоккеист является членом «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, выигравшие золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионате мира, а также завоевавшие Кубок Стэнли.
- 11 декабря 2022
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