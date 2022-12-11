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Ягр назвал причину, по которой вернулся на лёд

Ягр назвал причину, по которой вернулся на лёд
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Яромир Ягр, проведший свой первый матч в сезоне за чешский «Кладно», после игры с «Либерецом» (3:7) рассказал, почему вернулся на лёд, и ответил на вопрос, выйдет ли он в следующих играх.

«Когда было принято решение, что я буду играть? Это не было запланировано. У нас на тренировке в пятницу из-за болезней было 10 игроков, в субботу — 12. Мы узнали, что «Либерец» не согласен на перенос матча, и была угроза технического поражения. Я не хотел, чтобы так получилось.

Буду ли играть в следующих матчах? Я на это не рассчитываю, не знаю. Клеп (Клепиш) сломал ногу, так что он будет отсутствовать полтора месяца… Посмотрим. Мы должны как-то справиться с этим.

Как чувствую себя физически после матча? Совершенно круто (улыбается)», — цитирует Ягра Sport.cz

Напомним, в сегодняшнем матче 50-летний форвард отдал две голевые передачи.

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