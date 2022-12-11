Бучневич пропустит ближайший матч «Сент-Луиса» из-за повреждения
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич пропустит матч с «Колорадо Эвеланш», который запланирован на 11 декабря (23:00 мск).
Причиной отсутствия 27-летнего нападающего стало повреждение верхней части тела, сообщает сайт «блюзменов». Сообщается, что хоккеист также не тренировался в субботу.
Бучневич в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков с восемью минутами штрафа. Всего за свою заокеанскую карьеру Павел провёл 394 матча, в которых набрал 297 (118+173) баллов.
«Сент-Луис Блюз» после 27 матчей набрал 24 очка и располагается на 12 месте в турнирной таблице Западной конференции.
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