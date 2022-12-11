Хоккеист «Нэшвилла» примет участие в программе помощи игрокам НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и Национальная хоккейная лига объявили, что нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майкл Маккэррон выбыл на неопределённый период времени. Сейчас он получает помощь в рамках программы помощи игрокам НХЛ.

Эта программа помогает хоккеистам с психическими проблемами и зависимостями. Во время лечения Маккэррон продолжит получать в клубе зарплату по контракту. Решение о его возвращении на лёд примут лечащие врачи.

В текущем сезоне 27-летний американский нападающий сыграл за «хищников» 15 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и с 17 минутами штрафа.

Майкл был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ в 2013 году в первом раунде под общим 25-м номером.