Хоккеист «Нэшвилла» примет участие в программе помощи игрокам НХЛ
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и Национальная хоккейная лига объявили, что нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майкл Маккэррон выбыл на неопределённый период времени. Сейчас он получает помощь в рамках программы помощи игрокам НХЛ.
Эта программа помогает хоккеистам с психическими проблемами и зависимостями. Во время лечения Маккэррон продолжит получать в клубе зарплату по контракту. Решение о его возвращении на лёд примут лечащие врачи.
В текущем сезоне 27-летний американский нападающий сыграл за «хищников» 15 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и с 17 минутами штрафа.
Майкл был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ в 2013 году в первом раунде под общим 25-м номером.
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