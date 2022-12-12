Российский нападающий «Коламбуса» Марченко забил первый гол в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
На момент написания новости в матче завершился первый период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 2:0.
На седьмой минуте встречи российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко с передачи канадского форварда Кента Джонсона забил свой первый гол в карьере в Национальной хоккейной лиге.
Для Марченко этот матч — четвёртый в заокеанской лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.
Воспитанник «Югры» становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выигрывал серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
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