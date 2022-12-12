Российский нападающий «Коламбуса» Марченко забил первый гол в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».



На момент написания новости в матче завершился первый период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 2:0.



На седьмой минуте встречи российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко с передачи канадского форварда Кента Джонсона забил свой первый гол в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Для Марченко этот матч — четвёртый в заокеанской лиге.

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Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.



Воспитанник «Югры» становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выигрывал серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.