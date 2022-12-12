Марченко бурно поздравили в раздевалке с первым голом в НХЛ. Гавриков вручил ему кепи

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.



На седьмой минуте встречи российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко с передачи канадского форварда Кента Джонсона забросил свою первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Для Марченко этот матч — четвёртый в заокеанской лиге.



После победы в раздевалке хоккеиста бурно поздравили с дебютным голом. Его соотечественник Владислав Гавриков вручил ему победную кепи.



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Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

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