Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам подряд в пустые ворота

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде добился победы над «Виннипегом» (5:2).

Последнюю шайбу «Кэпиталз» забросил российский капитан Александр Овечкин, поразивший пустые ворота в концовке встречи.

Таким образом, это уже четвёртая шайба Овечкина подряд в пустые ворота в трёх последних матчах. Россиянин повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который до него принадлежал трём хоккеистам: Джейку Гюнцелю (сезон-2022/2023), Владиславу Наместникову (2020/2021) и Густаву Нюквисту (2019/2020).

Также шайба Овечкина стала 797-й в его карьере в НХЛ. Ему осталось забросить пять шайб, чтобы опередить Горди Хоу (801) и стать вторым снайпером в истории лиги. До рекорда Уэйна Гретцки (894) — 97 шайб.